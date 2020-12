Alors que les nouveaux Mac M1 ne sont pas encore en mesure de faire tourner nativement Windows, ni Linux, le développeur Hector Martin compte bien travailler sur ce projet. Pour ce faire, Hector a lancé un financement Patreon pour l’aider à amener Linux sur les Mac Apple Silicon.

Hector Martin n’est pas un inconnu puisqu’il a déjà porté Linux sur plusieurs périphériques. En 2016, il a annoncé un projet pour amener Linux avec accélération 3D sur PlayStation 4. Désormais, il souhaite s’attaquer aux Mac M1, et probablement à toutes les futures machines Apple Silicon.

Help make Linux on Apple Silicon Macs a reality!

Patreon is up: https://t.co/f5a4m7lwcM

I’m pausing billing until I get $4k/mo of commitment, so you won’t be charged until there is enough momentum to make the project viable.

— Hector Martin (@marcan42) November 30, 2020