Le partenariat entre Apple et Josh Elman, ancien capital-risqueur chez Greylock Partners, est désormais officiel. L’entreprise a choisi Elman comme personnage clé pour améliorer l’expérience de l’App Store.

Elman lui-même a annoncé l’embauche sur Twitter, montrant son enthousiasme pour ce rôle clé dans les rangs d’Apple, un rôle qui améliorera l’interconnexion entre les utilisateurs et les développeurs. Le programme d’Elman propose des expériences au sein de Discord, Nextdoor et Musical.ly ainsi que Houseparty, Medium et SmartThings.

2/ I’m joining Apple to work on @AppStore and help customers discover the best apps for them.

— Josh Elman 🇺🇸 (@joshelman) November 30, 2020