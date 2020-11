Selon ETNews, Apple pourrait améliorer considérablement le zoom optique sur l’iPhone 14 en tirant parti de la technologie des lentilles périscopes.

Citant des sources « fiables », ETNews indique qu’Apple évalue actuellement une solution avec une caméra périscope « pliée » à utiliser à partir de 2022. La firme de Cupertino discute déjà avec certains fournisseurs, après avoir déposé des brevets liés à cette technologie déjà en 2014.

Apple aurait rencontré des problèmes pour développer son système de caméra périscope en raison du fait que de nombreuses technologies impliquées dans le développement sont protégées par d’autres brevets. La société a donc évalué l’hypothèse d’acquérir directement ces brevets, notamment en ce qui concerne la technologie « actionneur à bille » indispensable pour ce type de caméra. Le problème est que ce brevet appartient actuellement à Samsung Electronics.

L’idée pourrait donc être celle d’une collaboration d’approvisionnement, comme cela a déjà été fait avec d’autres composants clés tels que les écrans. Selon certaines sources, cependant, Samsung pourrait refuser de fournir à Apple des caméras périscopes afin de conserver un avantage concurrentiel avec sa gamme de smartphones Galaxy. Apple pourrait alors choisir Sony et Sunny Optical comme alternatives.

En fait, l’objectif d’Apple est d’apporter un zoom optique 10x à l’iPhone 14 qui sortira en 2022.

Les lentilles périscopes offrent une plage de zoom optique beaucoup plus élevée dans un boîtier plus petit comme celui nécessaire à l’intérieur d’un smartphone. Le zoom optique est déterminé par la distance entre un objectif et un capteur d’image, mais il y a une limite à la portée du zoom optique classique car il augmenterait éventuellement l’épaisseur de l’appareil. Un système de lentilles périscopes vous permet de placer une pile plus longue de lentilles horizontalement, avant de réfléchir la lumière à l’aide d’un miroir pour regarder dans la bonne direction, le tout sans augmenter l’épaisseur de l’appareil.