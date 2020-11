Du côté de chez SFR, on est aussi à pied d’œuvre pour déployer aussi vite que possible le réseau 5G dans le plus de villes possibles. L’opérateur au carré rouge a ainsi annoncé que 120 villes seront concernées par la 5G avant fin décembre 2020.

Dans le détail, les communes concernées par ce déploiement seront les agglomérations de Bordeaux, Marseille-Aix, Montpellier, Nantes, Nice et Paris :

D’ici fin décembre, SFR compte étendre sa couverture 5G à 120 communes. Pour info, c’est déjà actif à certains endroits, je l’ai captée à St-Laurent-du-Var et Cagnes-sur-mer ce week-end. (Source : communiqué SFR) pic.twitter.com/lkJ5PJ0Qom — Nicolas Lellouche (@LelloucheNico) November 30, 2020

En attendant, vous pouvez déjà souscrire aux forfaits 5G de SFR, mais aussi à ceux d’Orange, ou encore de Bouygues Telecom et dès demain au forfait B&You de 130 Go. Il ne manque plus qu’à Sosh et Free de communiquer sur leurs forfaits 5G respectifs.