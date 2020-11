La fonctionnalité Stories semble avoir attiré l’attention de tout le monde, à tel point que l’application Spotify teste également une fonction très similaire.

La nouvelle fonctionnalité est apparue chez certains utilisateurs sur l’app iOS et Android. Lorsque vous recherchez certains termes, tels que “Christmas Hits”, et appuyez sur l’une des listes de lecture au premier plan, une option apparaît : “Appuyez pour voir la storie”. En appuyant dessus, vous ouvrirez un collage de courtes vidéos avec des célébrités parlant de leurs chansons de Noël préférées.

Pour le moment, il semble que cette fonction est en cours de test et n’est active que pour certains utilisateurs et uniquement pour certaines playlists. En bref, c’est une fonction très similaire à celle déjà présente sur Snapchat et Instagram. En fait, il est possible de passer à la partie suivante de la storie et vous pouvez également signaler une storie en appuyant sur l’icône des trois points dans le coin inférieur droit.

L’arrivée de cette fonctionnalité sur une application de streaming de musique comme Spotify est cependant quelque peu étrange. Bien que l’application comporte certains éléments sociaux, tels que des listes de lecture partageables publiquement et la possibilité de suivre des amis, le service consiste principalement à écouter de la musique, c’est pourquoi les stories peuvent vraiment avoir peu de sens.

Pour l’heure, Spotify n’a pas donné de date précise quant au lancement des stories pour tous les utilisateurs, mais l’attente ne devrait plus être très longue.