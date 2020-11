Apple devra débourser 10 millions d’euros pour deux pratiques commerciales déloyales menées en Italie, selon l’AGCM.

L’Autorité de la concurrence et du marché a infligé une amende de 10 millions d’euros à Apple Distribution International et Apple Italia S.r.l. pour deux pratiques commerciales déloyales distinctes.

La première concerne la diffusion de messages promotionnels relatifs à l’iPhone 8, l’iPhone 8 Plus, l’iPhone XR, l’iPhone XS, l’iPhone XS Max, l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max « dans lesquels il a été enrichi, pour chacun des produits annoncés, la caractéristique d’être étanche pour une profondeur maximale variant entre 4 mètres et 1 mètre selon le modèle et jusqu’à 30 minutes ».

Selon l’AGCM, les messages ne précisaient pas que cette propriété se trouve uniquement en présence de conditions spécifiques, par exemple lors d’essais en laboratoire avec l’utilisation d’eau statique et pure, et non dans les conditions normales d’utilisation des appareils par les consommateurs.

En outre, l’indication selon laquelle « la garantie ne couvre pas les dommages causés par des liquides » a été jugée susceptible d’induire le consommateur en erreur « en ne précisant pas à quel type de garantie elle se référait (garantie conventionnelle ou garantie légale), ni en contextualiser de manière adéquate les conditions et les limites des affirmations affirmées de résistance à l’eau ».

L’Autorité antitrust a également déclaré qu’une autre pratique commerciale agressive d’Apple concerne le refus de la société de fournir un service après-vente sous garantie lorsque ces modèles d’iPhone ont été endommagés en raison de l’introduction d’eau ou d’autres liquides, « entravant ainsi l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la loi sur la garantie ou par le code de la consommation ».

En plus de l’amende de 10 millions de dollars, Apple devra publier un extrait de la décision sur son site apple.com.