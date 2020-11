L’équipe Santé d’Apple s’est associée au gouvernement de Singapour pour créer des publicités vidéo faisant la promotion de cette initiative nationale de santé unique en son genre, selon My Heatlhy Apple.

Le programme créé par le gouvernement de Singapour en collaboration avec Apple encourage les citoyens à faire de l’exercice, en attribuant des points qui peuvent ensuite être transformés en prix.

Ce programme unique en son genre a été conçu par le Conseil de promotion de la santé de Singapour en partenariat avec Apple dans le cadre de l’initiative Smart Nation du pays, dans un effort national visant à exploiter la technologie au profit de ses citoyens et de ses entreprises. Fondamentalement, il s’agit d’initiatives liées au bien-être qui prédisent à partir des récompenses offertes en relevant des défis d’activité, des défis de santé et d’autres défis adaptés à chaque utilisateur.

Le programme nécessite l’utilisation d’une Apple Watch, mais les récompenses attendues peuvent s’additionner et compenser le coût de la montre en quelques mois.

« LumiHealth exploite la puissance de l’Apple Watch pour encourager et permettre aux citoyens d’adopter des habitudes saines grâce à des rappels, des programmes, un coaching à distance et des incitations personnalisées.

Dans l’application, les utilisateurs voyagent à travers les mondes avec un explorateur intergalactique sympathique qui les guide dans des activités personnalisées en fonction de leur âge, de leur sexe et de leur poids. Sont inclus des objectifs d’activité hebdomadaires qui peuvent être atteints non seulement en marchant, mais aussi en nageant, en faisant du yoga et d’autres activités. LumiHealth rappelle également aux utilisateurs d’effectuer des dépistages périodiques, de se faire vacciner, de participer à des défis de bien-être qui visent à améliorer les habitudes de sommeil et la sensibilisation, et à encourager de meilleurs choix alimentaires.

En atteignant ces objectifs, les utilisateurs aident l’explorateur intergalactique à rentrer chez lui. »

Pour l’occasion, Apple a créé la première publicité dédiée à cette initiative.