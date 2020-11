L’App Store est enrichi d’un nouveau titre de RPG d’action avec un taux d’adrénaline élevé. Quest Hunter est maintenant officiellement disponible.

Déjà disponible sur Steam depuis quelques temps et développé par 2 Zombie Games, le nouveau titre avec une vue isométrique vous accompagnera à la découverte de nombreux donjons mystérieux pleins de secrets et de trésors à découvrir. Équipez soigneusement votre personnage pour affronter des hordes d’ennemis et de redoutables boss pour sauver le monde des ténèbres éternelles. Chaque donjon sera toujours différent du précédent grâce à la génération aléatoire qui vous proposera à chaque fois un défi toujours différent du précédent. De nombreuses quêtes et énigmes différentes constitueront le contour de votre aventure, qui peut également être abordée en coopération avec vos amis pour un plaisir garanti.

Quest Hunter nécessite iOS 11.0 ou version ultérieure et est compatible iPhone, iPad et iPod touch. Le titre peut être téléchargé gratuitement sur l’App Store, mais pour acheter le jeu complet, vous devrez payer 10,99 euros. Une solution qui vous permet essentiellement d’essayer le jeu puis de procéder à son achat si nécessaire.

