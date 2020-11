Moloko est une nouvelle application qui vous permet de personnaliser le thème de votre iPhone très simplement, en modifiant tout ou la plupart des icônes.

Grâce à cette application, il ne sera plus nécessaire de remplacer manuellement les icônes dans les Raccourcis. À l’intérieur de moloko, il existe déjà des thèmes complets et de haute qualité qui prennent en charge non seulement les icônes d’applications système, mais également celles des applications tierces les plus populaires. En quelques secondes, vous pouvez changer le thème de votre appareil, en choisissant parmi ceux proposés par l’application.

Comment fonctionne Moloko ?

L’application vous permet de changer de thème rapidement en installant des certificats. Nous vous rappelons que l’installation de certificats n’est pas toujours une pratique sûre, mais le développeur de l’application semble fiable et est également vérifié par Apple.

Pour modifier les icônes, sélectionnez simplement le package souhaité et téléchargez le système et/ou des applications tierces. Une fois le téléchargement du certificat terminé, tout ce que vous avez à faire est de l’activer dans les paramètres.

Voici une vidéo qui montrent toutes les étapes à suivrent :

Moloko est disponible en téléchargement gratuit sur l’App Store.