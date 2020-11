Plutôt que des mesures périodiques, la prochaine Apple Watch pourrait fournir une surveillance constante de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle.

Certains brevets publiés par Apple ces derniers jours montrent que la société souhaite que son Watch puisse mesurer la pression artérielle en continu.

« Les approches actuelles de mesure de la pression artérielle ambulatoire et à domicile ne parviennent pas à fournir une mesure continue de la pression artérielle », lit-on dans le brevet. « De plus, lorsqu’un brassard de tensiomètre oscillométrique est utilisé pour surveiller la pression artérielle d’une personne pendant le sommeil, le gonflage et le dégonflage intermittents du brassard peuvent perturber le rythme de sommeil de la personne, modifiant la tension artérielle pendant le sommeil. la pression du sommeil. Par conséquent, des approches rentables et efficaces pour la mesure continue non invasive de la pression artérielle restent importantes. »

Grâce à ces technologies, une future Apple Watch pourra donc mesurer la pression artérielle en continu et de manière non invasive. Pour ce faire, Apple précise que l’utilisateur doit utiliser un capteur externe connecté à l’Apple Watch et uniquement à la demande du médecin.

Avec cette solution, Apple souhaite rendre plus facile et moins invasive la mesure de la pression artérielle directement à la maison, à l’aide de capteurs spéciaux connectés à l’appareil. Sans capteurs, la future Watch serait toujours en mesure de mesurer en continu la fréquence cardiaque.