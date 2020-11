TSMC, partenaire d’Apple, a achevé la construction de sa nouvelle usine qui produira des processeurs de 3 nanomètres pour Phone, iPad et Mac. Grâce à ce procédé, ces appareils seront encore plus performants.

Le fournisseur espère ainsi pouvoir commencer la production de ces processeurs 3 nm au second semestre 2022. Actuellement, Apple est la seule entreprise aux côtés de Samsung à vendre des appareils dotés de puces 5 nm, comme les processeurs A14 Bionic pour iPhone 12 et iPad Air 4, et les processeurs M1 pour Mac qui utilisent ce processus de fabrication.

La technologie 5 nanomètres permet aux M1 et A14 d’être plus rapides et plus efficaces que les modèles précédents, donc un processus encore plus avancé comme celui des 3 nanomètres ne fera qu’améliorer ces deux aspects.

TSMC devrait continuer à utiliser la technologie FinFET pour ses puces 3 nm. Samsung, qui a récemment confirmé un investissement de 116 milliards de dollars dans ses chipsets 3 nm, passera plutôt du FinFET à la technologie Gate-All-Around (GAA). TSMC devrait utiliser le GAA plus efficace uniquement pour les futurs chipsets de 2 nanomètres attendus entre 2024 et 2025.

Apple devrait donc continuer à utiliser les puces en 5 nanomètres pendant au moins une autre année, tandis que les premiers appareils à 3 nanomètres n’arriverons qu’entre fin 2022 et début 2023.