Dans un nouveau brevet publiée par l’US Patent & Trademark Office, Apple présente un nouveau MacBook doté d’une Touch Bar avec la technologie “Force Touch”.

La première fois qu’Apple a utilisé la technologie Force Touch, c’était avec la toute première Apple Watch. Elle permet d’activer certains raccourcis et autres fonctions à l’aide d’une pression du doigt sur l’écran. Le Force Touch a également vu le jour ensuite sur l’iPhone 6s sous le nom de 3D Touch. Apple l’a gardé en place jusqu’à l’iPhone XS, avant de l’abandonner depuis l’iPhone 11, au profit du Haptic Touch. Le Haptic Touch permet de faire à peu près la même que le 3D Touch, à la différence que l’accès aux raccourcis sur les icônes d’application se fait par un appui long et non par une pression sur l’écran.

Cette technologie a aussi été introduite sur le trackpad du MacBook en 2015 pour remplacer le bouton mécanique, au profit d’un clic généré par une petite vibration.

Si l’Apple Watch et les iPhone récents n’ont plus de Force/3D Touch, Apple pense l’intégrer dans la Touch Bar du MacBook Pro. Comme indiqué par Patently Apple, le dernier brevet déposé de la société montre une nouvelle barre tactile sensible à la pression tactile.

« Le brevet déposé en mai 2019 montre clairement la Touch Bar sur MacBook avec de nouveaux circuits qui font fonctionner Force Touch. Il n’y a pas de détails supplémentaires sur la façon dont cela fonctionnerait, mais il n’est pas difficile d’imaginer que Force Touch sur la barre tactile est utilisée pour éviter les tapotements accidentels – ce dont de nombreux utilisateurs de MacBook se plaignent. »

Ce brevet n’indique pas pour autant qu’Apple a la ferme intention d’apporter le Force Touch à la Touch Bar. Apple protège surtout ses idées, jusqu’à ce que l’entreprise estime qu’il est temps de les mettre en œuvre.

Que pensez-vous d’une nouvelle Touch Bar avec Force Touch sur le MacBook ?