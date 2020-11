Selon le Parlement britannique, des entreprises technologiques comme Apple contribuent de manière significative à la pollution électronique en promouvant un changement continu de produit, rendant leurs appareils difficiles à réparer et facturant des frais de service client coûteux.

« On nous dit qu’Apple soude des pièces sur ses ordinateurs portables, ce qui rend la réparation très difficile », a écrit la commission de l’environnement du Parlement britannique dans un nouveau rapport. « Ils facturent également des tarifs très élevés pour réparer leurs produits. Cette tendance, qui va à l’encontre d’une longue histoire d’ingénierie au Royaume-Uni, doit prendre fin ».

Dans une déclaration publiée au Guardian, Apple s’est dite “surprise et déçue” par le rapport du Comité britannique :

« Nous avons été surpris et déçus par le rapport du Comité d’audit environnemental du Royaume-Uni, qui ne reflète aucun des efforts d’Apple pour conserver les ressources et protéger la planète que nous partageons tous.

Il existe plus d’options pour nos clients, qui peuvent échanger ou recycler d’anciens appareils, mais aussi obtenir des réparations sûres et de qualité. De plus, notre dernière gamme d’Apple Watch, iPad et iPhone utilise des matériaux recyclés comme composants clés.

Nous continuerons de travailler avec le parlement et le gouvernement pour documenter les engagements environnementaux d’Apple dans ce domaine et pour soutenir notre effort conjoint pour laisser une économie propre et une planète saine à la prochaine génération. »

Apple a ensuite partagé bon nombre de ses efforts environnementaux dans une lettre qu’elle a présentée au Comité ces dernières semaines, notamment l’utilisation d’énergie 100% renouvelable dans toutes les opérations de l’entreprise.

Le Comité a déclaré que le modèle commercial actuel de l’industrie électronique est « lié à une consommation continue, à une culture du jetable et à des produits éphémères également promus par Apple », et a appelé les entreprises technologiques à « prendre l’initiative de créer des modèles commerciaux durables et respectueux de l’environnement qui ne reposent pas sur l’exploitation de la nature ».

En effet, Apple est l’une des entreprises les plus soucieuses de l’environnement, mais la position du Comité britannique pourrait servir à améliorer encore la situation.