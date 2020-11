Orange prévoit d’étendre sa 5G dans 15 villes supplémentaires à partir du 3 décembre, dont Nice, Marseille, Le Mans, Angers et Clermont-Ferrand.

Dans un communiqué, Orange a déclaré qu’il avait choisi de se lancer dans un premier temps dans des zones fortement utilisées pour éviter les risques de saturation. La couverture 5G sera également déployée à plus de 160 municipalités d’ici la fin de l’année.

L’opérateur a présenté des offres mobiles et des accords pour les premiers utilisateurs en octobre, peu de temps après la fin des enchères 5G.

Orange a émergé comme le plus grand gagnant de ce processus, obtenant la plus grande part de blocs de fréquences disponibles avec 90 MHz. Son déploiement se fera sur des fréquences de 3,5 GHz, ce qui, selon lui, apporterait des vitesses trois à quatre fois plus rapides que la 4G.

Bien qu’il soit le leader du marché, le lancement de la 5G par Orange fait suite à son rival SFR, qui est passé à la 5G la semaine dernière, mais uniquement dans la ville de Nice.

Bouygues Telecom battra également Orange sur ce coup, puisque l’opérateur a prévu de lancer sa 5G le 1er décembre, même si les détails sur son déploiement sont encore inconnus.

Mais au final, c’est Orange qui aura clairement la plus grande portée 5G des trois d’ici la fin de 2020.