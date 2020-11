Selon DigiTimes, Apple s’apprêterait à développer ses modules mmWave AiP (Antenna in Package) pour sa gamme d’iPhone de nouvelle génération.

En outre, selon des sources de l’industrie, la firme américaine pourrait également décider de continuer à développer un module frontal RF propriétaire (RF-FEM). Ces modules sont très complexes et sont utilisés, par exemple, dans les smartphones équipés des technologies 4G LTE-A et 5G. Agissant comme une interface entre l’antenne et l’émetteur-récepteur RF, le FEM intègre les composants RF nécessaires aux performances analogiques, tels que plusieurs commutateurs RF (utilisés dans les chemins Tx et Rx), des amplificateurs à faible bruit (LNA), des amplificateurs de puissance (PA) et tuners d’antenne.

L’utilisation croissante de plusieurs éléments d’antenne (ou MIMO de haut niveau) et de plusieurs bandes combinées aux exigences d’agrégation de porteuses associées dans les smartphones a augmenté la complexité de ces modules et rendu l’intégration de la technologie 5G FEM plus compliquée.

Qu’est-ce que la technologie AiP ?

La technologie AiP permet l’intégration d’une antenne dans la puce de circuit radiofréquence (RFIC). Habituellement, ces modules sont séparés, mais en combinant deux d’entre eux, vous pouvez réduire considérablement la taille du système sans fil d’un smartphone et en même temps réduire également la perte de transmission, ce qui améliore le signal.

Actuellement, le fournisseur de modules AiP d’Apple est ASE Technology. C’est lui qui s’occupe des commandes pour Apple Watch, iPhone SE 2020 et le nouvel iPhone 12 avec la technologie 5G.