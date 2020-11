Tasks, l’une des applications les plus populaires pour gérer les tâches sur iPhone et iPad, arrive aujourd’hui sur macOS avec toutes les fonctions qui ont fait la renommée du service.

Tasks pour Mac offre une interface très similaire à la version mobile, elle sera donc immédiatement familière aux utilisateurs de longue date. L’application vous permet de créer différents projets, d’ajouter des collaborations et de marquer rapidement ce qui doit être fait et ce qui a déjà été réalisé.

Les nouvelles tâches proposent une vue détaillée des activités entièrement repensée et des améliorations des sélecteurs de date et d’heure dans les différentes sections. L’ajout d’images aux activités est également devenu plus intuitif. En effet, les utilisateurs peuvent simplement copier et coller des images automatiquement.

La nouveauté la plus importante est que Task devient une application universelle, donc un seul achat suffira pour l’avoir sur iPhone, iPad et Mac. Évidemment, toutes les données seront synchronisées en temps réel via iCloud.

Task est disponible gratuitement sur le Mac App Store, mais il existe plusieurs plans d’abonnement pour accéder à toutes les fonctions.