Phil Spencer, chef du département Xbox chez Microsoft, a accordé une longue interview à The Verge dans laquelle il a également parlé du portage de xCloud sur Safari Mobile et de la façon dont l’App Store et le magasin de jeux sur Xbox sont profondément différents en termes de commissions.

Apple a rendu les choses difficiles pour les entreprises qui cherchent à apporter leurs services de jeux en nuage sur l’App Store, car chaque jeu doit être approuvé et publié en tant que titre unique également.

Des entreprises comme Nvidia avec GeForce Now et Google avec Stadia ont choisi d’apporter leurs services de streaming de jeux sur Safari mobile. De cette manière, les règles d’Apple et les taxes de l’App Store qui leur sont associés sont évités. Microsoft suivra bientôt cet exemple avec xCloud.

Le lancement de xCloud sur Safari et non sur l’App Store donnera à Microsoft l’accès à plus d’appareils. « Nous avons ce chemin d’un navigateur qui fonctionne et nous le suivrons », a déclaré Spencer, « aussi parce qu’il nous donne accès, franchement, à de nombreux appareils ».

Spencer dit qu’Apple est ouvert à offrir une expérience utilisateur équitable, mais le navigateur est la meilleure solution. « Si l’appareil est capable d’exécuter un navigateur Web efficace », poursuit-il, « nous pourrons y apporter des jeux, ce qui est plutôt cool. Vous pourrez transporter toutes vos parties sauvegardées et votre liste d’amis et tout vient toujours avec vous. C’est simplement la Xbox sur un autre écran. Apple reste ouvert dans les conversations que nous avons sur ce sujet et les choses pourraient changer pour le mieux à l’avenir ».

Bien que Microsoft ne souhaite pas amener xCloud directement sur iOS, Spencer dit comprendre le point de vue d’Apple. « Je ne dis pas que je suis d’accord, mais ils ont un produit comme Apple Arcade qui est en concurrence avec le Xbox Game Pass », a déclaré Spencer. « Je suis sûr qu’ils aiment avoir Apple Arcade comme seul abonnement au contenu de jeu sur leur téléphone ».

Lorsqu’on lui a demandé si Apple essayait de limiter la capacité de Safari à prendre en charge le streaming de jeux, Spencer dit qu’il est assez confiant : « Je ne pense pas que cela se produira et je ne pense pas qu’Apple travaille dans ce sens, tout comme Google n’a pas bloqué cette fonctionnalité sur Chrome. malgré l’existence de Stadia, notre autre concurrent direct. Je crois fermement à la concurrence et j’espère que tout le monde, d’Android à iOS en passant par Windows, deviendra bientôt évolutif sans blocages particuliers ».

Il a ensuite évoqué les taxes de l’App Store et le fait qu’Apple a souvent dit que leur modèle était similaire à celui de beaucoup d’autres, y compris le magasin de jeux Xbox.

« Les deux ne peuvent être assimilés », a déclaré Spencer. « Si vous regardez simplement l’échelle, il y a un milliard de téléphones portables sur la planète. Au lieu de cela, je pense qu’il y a 200 millions de consoles de jeux vendues en une génération sur toutes nos plates-formes. Moins d’un an de ventes de téléphones. Ce n’est même pas proche. Une console de jeux vidéo fait vraiment une chose, elle joue aux jeux vidéo. Pour nous, elle est vendue à perte, vous gagnez donc de l’argent en vendant du contenu et des services. Le modèle économique est très différent d’iOS ou d’Android. La commission pour les jeux Xbox et les abonnements au streaming sont les seuls moyens pour l’entreprise de gagner de l’argent sur la plate-forme ».

En pratique, Apple ne peut pas prétendre que l’App Store est une plate-forme optionnelle alors qu’environ un milliard de personnes utilisent des iPhone. Il n’est pas réaliste pour les développeurs de dire d’abandonner iOS pour ne rester que sur Android. La situation Xbox, cependant, est très différente.

Microsoft lancera xCloud sur Safari mobile dans les prochains mois, à l’instar de NVIDIA et Google.

Pendant ce temps, Microsoft a mis à jour l’application Xbox pour iPhone et iPad avec ces nouvelles fonctionnalités :

Des images de joueur personnalisées sont disponibles : définissez votre image de joueur à partir des images du téléphone ou choisissez une image dans la bibliothèque Xbox, directement depuis l’application. Pour commencer, appuyez sur l’image du joueur sur la carte de profil.

Affichez vos jeux : affichez et gérez tous vos jeux à distance, y compris le catalogue complet du Game Pass. La nouvelle section de jeux se trouve dans l’onglet collection personnelle.

L’application est disponible gratuitement sur l’App Store.