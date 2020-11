Vanity Fair a publié un intéressant “First Look” du film Cherry, le nouveau travail des frères Russo qui arrivera sur Apple TV+ en mars 2021, après une sortie en salle en février.

Tom Holland joue le personnage principal, un garçon de Cleveland qui, après son retour avec un trouble de stress post-traumatique de la guerre en Irak, commence à braquer des banques pour payer sa drogue.

« Le personnage de Holland est à la fois instable et vulnérable, un dur à cuire et une personne de Cleveland qui ne fait que gratter le fond du tonneau et qui n’a aucun rêve pour l’avenir. Toute solution à ses problèmes ne fait qu’aggraver le problème: au collège cela ne fonctionne pas, alors Cherry rejoint l’armée pour servir sa patrie en Irak en tant que médecin. Il rentre chez lui avec des problèmes psychologiques et commence à abuser des opioïdes pour soulager son trouble de stress post-traumatique. Pour payer sa drogue, il a recours au braquage de banque. Plus il est désespéré, plus il doit braquer de banques. »

Le réalisateur Anthony Russo dit que si ce travail se concentre sur le voyage d’une seule personne, le projet doit être vu comme un film épique.

« Nous le considérons comme un film épique, et c’est plus que le parcours de vie d’une personne. Le film a une personnalité quelque peu déchirée entre cette étude de personnage et un cycle de vie épique. »

Le réalisateur Joe Russo explique comment l’équipe a utilisé différents équipements pour donner une personnalité unique à chaque partie de l’histoire que les deux voulaient raconter.

« Le protagoniste voyage pendant une période de 15 ans. Le film est divisé en six chapitres qui reflètent ces différentes périodes, et chacun a un ton différent. Il est tourné avec différents objectifs, différents modèles de production. L’un a un réalisme magique. Un autre chapitre est l’absurdisme. Un autre est l’horreur… C’est un personnage en crise existentielle. »

Cherry est le premier film des frères Russo après “Avengers: Endgame”. Les deux espèrent que le film incitera les gens à sympathiser avec ceux qui souffrent du SSPT et de la dépendance aux opioïdes.

« Il s’agit d’un film qui devrait définir l’expérience de l’état de stress post-traumatique, l’expérience de la dépendance aux opioïdes. Et la mission du film est de générer de l’empathie, pas de générer du mépris, pas d’incriminer. Il était essentiel de faire preuve d’empathie avec sa lutte et son parcours car de nombreuses personnes traversent ce problème et vivent une expérience très humaine. Nous pensons que l’empathie est incroyablement faible en ce moment dans le monde. Et c’est une tragédie. »

Cherry fera ses débuts dans les salles le 26 février 2021, puis arrivera sur Apple TV+ le 12 mars.