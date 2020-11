La pandémie de COVID-19 a changé de nombreuses habitudes, y compris dans l’utilisation des smartphones. Une étude de Kantar a révélé que certains de ces changements « mobiles » pouvaient durer très longtemps.

La situation que nous vivons ces derniers mois a conduit de nombreuses personnes à travailler à domicile, des étudiants obligés de suivre des cours en ligne, diverses restrictions et bien d’autres changements. Il n’est donc pas étonnant de découvrir que l’utilisation du smartphone a également évolué.

L’étude de Kantar montre que certains de ces changements sont temporaires, apparaissent et disparaissent en fonction des confinements, tandis que d’autres semblent permanents et durables indépendamment des confinements.

Un changement notable est que l’utilisation des applications cartographiques et du GPS a diminué pendant les confinements les plus sévères et est revenue à des niveaux normaux dans les pays et régions où les restrictions ont été assouplies. En Europe, par exemple, l’utilisation a diminué dans les premiers jours de la pandémie, mais est revenue depuis à la normale malgré les restrictions sur les déplacements. Aux États-Unis, il n’y a pas encore eu de signe de reprise dans l’utilisation des cartes et du GPS.

L’utilisation de la messagerie instantanée avait augmenté car les gens cherchaient des moyens alternatifs de communiquer avec leur famille et leurs amis lorsqu’ils ne pouvaient pas les voir en personne, mais les niveaux sont ensuite revenus à la normale ce trimestre.

Certains changements de comportement liés aux smartphones semblent cependant plus durables, notamment en Europe. La popularité croissante des services de streaming de musique comme Apple Music et Spotify n’a montré aucun signe de retour aux creux pré-COVID. Il en va de même pour les services de streaming vidéo comme Netflix et Apple TV+, où l’augmentation de 14% de l’utilisation n’a pas changé depuis le début de la pandémie.

De plus, il n’est pas surprenant qu’à une époque où l’on s’intéresse de plus en plus à la santé et à la forme physique, l’utilisation du suivi de la condition physique ait eu un essor majeur au début de la pandémie et n’a cessé de croître depuis.

Il n’est pas non plus surprenant de constater la croissance de l’utilisation des applications de portefeuille mobile et d’autres formes de paiement sans contact, étant donné que moins de personnes souhaitent gérer leur argent ou remettre physiquement une carte à un employé en magasin. La consommation a augmenté de 8% au début de la crise, puis est passée à 16%, et il ne semble pas y avoir de signes de ralentissement.

En espérant que cette crise se termine bientôt, nous verrons lesquelles de ces habitudes demeurent également après la pandémie.