Comme annoncé par Twitter dans un communiqué de presse, à partir de 2021, il sera à nouveau possible de demander un contrôle de vérification de compte.

Le badge de vérification de compte est un système conçu pour permettre aux utilisateurs d’identifier plus facilement tous les profils officiels liés à des personnalités publiques, des entreprises, des organismes publics et d’autres profils particuliers. Twitter n’a pas encore fourni plus de détails sur la date de disponibilité de cette fonctionnalité, mais publie un détail sur les nouvelles politiques de délivrance du badge de vérification de compte afin d’obtenir également les commentaires des utilisateurs.`

Il y aura six catégories de comptes différentes qui pourront recevoir le badge de vérification :

Comptes gouvernementaux

Marque / à but non lucratif

News

Divertissement

Sport

Activisme

Hormis certaines maladresses commises dans le passé (comme permettre la vérification des comptes liés au mouvement suprémaciste blanc), Twitter a admis dans le passé qu’il avait accordé la vérification aux comptes non inclus dans ces nouvelles directives. En ce sens, le réseau social a annoncé qu’il supprimera le badge pour tous les comptes inactifs ou incomplets.