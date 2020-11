Grosse nouvelle pour les fans de football puisque Football Manager 2021 vient fouler le terrain sur iOS/iPadOS, mais aussi Mac et PC.

« Sports Interactive et SEGA Europe sortent du vestiaire le torse bombé, galvanisés par la clameur de la foule virtuelle, venue assister en masse à la sortie de Football Manager 2021 sur l’Epic Games Store et Steam. »

Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce jeu, il s’agit d’un jeu de simulation de management footballistique plus que réaliste et très immersif.

Les managers qui fourbissent déjà leurs armes sur la Beta en accès anticipé doivent simplement relancer l’Epic Games Launcher ou Steam pour que le jeu se mette automatiquement à jour. La progression solo effectuée lors de cette Beta pourra être conservée dans la version finale.

Cette version finale de FM21 bénéficie de nombreuses améliorations depuis la Beta, en plus d’un accès complet à Steam Workshop et aux éditeurs de matchs et d’avant-matchs.

Les managers jouissent désormais d’une maîtrise totale de leur équipe, sur et en dehors du terrain, grâce à de nouveaux systèmes de jeu ainsi qu’aux analyses et informations toujours plus poussées mises à leur disposition.

« Les interactions avec les joueurs et les médias ont été repensées pour offrir une expérience plus réaliste. Les jours de match bénéficient d’une meilleure présentation générale et de nombreuses améliorations graphiques, en plus d’événements d’avant et d’après match inédits, pour un résultat plus spectaculaire à vivre et à jouer. Les managers disposent désormais de davantage de pouvoir de négociation dans le recrutement des joueurs, ainsi que de nouvelles manières de célébrer leurs victoires en fin de saison.

Les retours sur l’Accès Anticipé de FM21 ont été les meilleurs reçus par la série à ce jour : les 1300+ critiques publiées par les utilisateurs de Steam sont « Très positives » à 92%. La communauté FM semble avoir particulièrement apprécié les améliorations apportées aux interactions et au rendu des matchs. »

FM21 Mobile s’offre trois nouvelles nations – l’Argentine, le Canada et le Mexique – pour ce qui constitue l’offre la plus internationale de la série à ce jour. De nombreuses améliorations supplémentaires ont également été apportées aux systèmes existants, et notamment aux tactiques, interactions et dynamiques de jeu.

FM21 Touch sur iOS et Android et FM21 Xbox Edition rejoindront l’équipe FM dès le 1er décembre prochain, tandis que la version Nintendo Switch™ de FM21 Touch est attendue avant la fin de l’année.