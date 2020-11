Le studio Square Enix a annoncé l’arrivée d’un nouveau titre sur l’App Store avec Lara Croft. Il s’agit de Tomb Raider Reloaded. En voilà un bonne nouvelle pour tous les fans de la première heure.

Pour le moment, seule une vidéo teaser a été publiée qui montre une certaine dynamique du jeu, mais sans plus de détails. Les décors sont typiques de la saga, avec des tombes, des araignées géantes, des golems et de nombreux pièges

On remarque également une Lara plus classique que les réinterprétations de titres plus récents. La seule chose que nous savons, c’est que Tomb Raider Reloaded sera “Un jeu d’action d’arcade gratuit”. Reste à voir si ce sera un titre avec des achats intégrés ou une exclusivité Apple Arcade.

Square Enix n’a pas non plus donné de date de lancement précise, si ce n’est qu’il verra le jour en 2021.