Twitter travaille de plus en plus pour lutter contre les infox et les contenus trompeurs, en introduisant plusieurs étiquettes qui montrent immédiatement les publications jugées fausses. De plus, à partir d’aujourd’hui, les utilisateurs verront également des avertissements supplémentaires lorsqu’ils aiment un tweet marqué comme faux ou trompeur.

Avec ce changement, Twitter vise à réduire le nombre de personnes partageant des infox sur les élections, le COVID-19 et d’autres sujets sensibles.

« Ces messages ont contribué à réduire de 29% les Tweets issus de citations contenant des informations trompeuses. Nous les étendons donc pour s’afficher lorsque vous « aimez » un Tweet tagué. »

Actuellement, si vous essayez de retweeter un tweet considéré comme trompeur, Twitter vous demandera si vous voulez vraiment partager ces informations et affichera également ce que l’entreprise appelle des « informations crédibles » sur le même sujet.

Les avertissements pour les tweets étiquetés comme faux ou trompeurs fonctionneront de la même manière. Une fois que l’utilisateur appuie sur le bouton J’aime sur un tweet étiqueté, le réseau social affichera un avis décrivant pourquoi ce tweet est considéré de cette façon.

La nouvelle fonctionnalité est en phase de déploiement et sera accessible à tous dans les prochaines semaines.