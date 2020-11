Dans une nouvelle vidéo, la chaîne Max Tech propose un comparatif complet des performances entre le MacBook Pro M1 avec 8Go de RAM et le même avec 16Go.

Plus précisément, il s’agit d’une série de tests de référence, allant de Geekbench et Cinebench aux tests d’exportation RAW. Autant les benchmarks Geekbench que Cinebench, ces derniers n’ont pas permis de voir de différence entre les modèles de 8Go et de 16Go. En revanche, Max Tech a réalisé d’autres tests tirant davantage parti de la RAM qui eu ont démontré quelques différences.

Dans le cas du benchmark Max Tech Xcode, qui imite le code de compilation, le modèle de 16Go a obtenu un score de 122 contre 136 pour le modèle de 8Go, le score le plus bas étant meilleur.

La distance des performances s’est creusée surtout lors de l’exportation 8K RAW R3D vers 4K. Le MacBook Pro 8Go a mis 13 minutes et 57 secondes pour terminer le processus, là où le modèle de 16Go a réalisé le même test en seulement 5 minutes et 59 secondes. C’est au bien que le MacBook Pro 16″ i9 de 2019 avec 32Go de RAM, à la différence que son prix est nettement plus cher (3499€).

De petites différences ont également été observées dans un test d’exportation 4K et un test d’exportation RAW Lightroom Classic, mais les résultats étaient assez proches, passant à 17 secondes dans le test Lightroom. Le modèle 16 Go a même battu un iMac à 2300 $.

Durant ces tests de performances, Max Tech a également constaté que les températures sont restés faibles, à tel point que les ventilateurs ne se sont pas souvent mis en route. Pour les mêmes tâches, les ventilateurs démarrent bien plus tôt et plus souvent sur les Mac Intel. Apple semble avoir trouvé le juste milieu en créant son propre SoC qui désormais équipe trois de ces Mac. Cette puce verra également le jour sur le reste de la gamme sous 2 ans.

Vous pouvez voir tous les tests dans cette vidéo qui vous apportera plus de détails :