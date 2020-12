Belkin a récemment dévoilé son stérilisateur UV doté d’un chargeur à induction intégré BOOST↑CHARGE. Aujourd’hui, nous vous proposons d’en apprendre un peu plus sur ce nouvel accessoire vendu au prix de 69,99 € , actuellement en promo à 48,38 € sur Amazon.

Stérilisateur UV Belkin + BOOST↑CHARGE

Tout d’abord, voyons voir ce qui est inclut dans la boîte : le stérilisateur UV, un chargeur et un câble USB-C, ainsi qu’un manuel. Tout cela suffit a rendre le stérilisateur UV aussi efficace que possible. Quand au chargeur à induction, il se trouve sur le dessus, il suffit simplement de poser votre iPhone dessus pour lancer la charge, c’est aussi simple que ça ! Cela fonctionne même avec les AirPods, et tout autre appareil compatible Qi.

Grâce à ses deux LED UV-C, le stérilisateur UV de Belkin permet de supprimer jusqu’à 99,99 % des bactéries. Voilà un accessoire qui vous sera fort utile surtout en ces temps où la COVID-19 est toujours présente, et c’est sans parler des autres virus/bactéries. Vous pouvez aussi bien placer votre iPhone/smartphone que vos clés ou encore vos cartes bancaires.

› Stérilisateur UV Belkin + BOOST↑CHARGE : 48,38 € au lieu de 69,99 €

Pour démarrer le stérilisateur, il suffit d’appuyer sur le bouton en façade. Il y a deux niveaux disponibles : un appui active les LED UV-C durant 3 minutes, tandis qu’un double appui les active durant 10 minutes. Et si vous appuyez une troisième fois, alors les LED UV-C s’éteignent. C’est également le cas si vous ouvrez le couvercle pendant que le stérilisateur est en cours de nettoyage. Et il se remet en marche dès que vous le refermez.

Pour recharger votre iPhone/smartphone, il suffit de l’aligner et de le poser sur le couvercle du stérilisateur UV. Il fonctionne comme un tapis de charge traditionnel.

Caractéristiques clés :

Réduction jusqu’à 99,99 % de la prolifération des bactéries grâce aux deux LED UV-C

Puissance de charge pouvant atteindre 10 W pendant le processus de stérilisation de vos autres appareils

Stérilisateur fonctionnant avec les appareils compatibles Qi de plusieurs fabricants incluant Apple et Samsung

4 étapes faciles : ouvrir le couvercle, placer le téléphone ou autre objet, fermer le couvercle, appuyer sur le bouton pour lancer la stérilisation

Taille compacte pour un stérilisateur qui s’intègre à tout type de table et dont le fonctionnement reste silencieux, sans bourdonnement et sans ventilateur

Stérilisation de clés, cartes, coques ou étuis de téléphones de moins de 3 mm d’épaisseur et autres objets non poreux utilisés au quotidien

Bloc d’alimentation et câble USB-A vers USB-C (1,2 m) inclus

Voyant LED qui s’allume dès que la stérilisation est lancée et qui s’éteint lorsque cette dernière est terminée

LED UV-C avec durée de vie plus longue qu’une lampe UV-C

Lampes LED UV-C pour désinfecter sans chaleur, liquide ou produits chimiques qui pourraient endommager l’appareil

Conclusion

Ce stérilisateur UV de Belkin est un accessoire qui vous sera toujours utile, en plus du fait qu’il embarque un chargeur à induction intégré BOOST↑CHARGE. Profitez de la recharge sans fil, tout en mettant l’accent sur la santé et le bien-être. Et son prix de départ à 69,99 € n’est vraiment pas cher, mais il est encore mieux en ce moment sur Amazon (48,38 €).

