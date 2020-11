Apple a sorti une autre bande-annonce de la nouvelle série pour enfants « Stillwater », basée sur les livres Scholastic. Elle sera disponible sur Apple TV+ dès le 4 décembre.

Stillwater est basé sur la série de livres « Zen Shorts » écrite par Jon J Muth et publiée par Scholastic, et est produite par Scholastic Entertainment et Gaumont. La série mettra en vedette James Sie, Judah Mackey, Eva Binder et Tucker Chandler. Elle s’articule autour de trois enfants aidés dans des circonstances difficiles par les conseils du panda Stillwater.

La nouvelle bande-annonce nous montre ce que cette nouvelle série pour enfants offrira :

« Les frères Karl, Addy et Michael ont un voisin très spécial: un panda sage nommé Stillwater. Son amitié et ses histoires leur donnent de nouvelles perspectives sur le monde, sur eux-mêmes et les uns sur les autres. »