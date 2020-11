Snap a annoncé Snapchat Spotilight, un flux de contenu de type TikTok qui est maintenant disponible en France.

Snapchat présente Spotilight comme un flux continu de contenu avec “les Snaps les plus drôles de la communauté Snapchat en un seul endroit”.

Pour inciter les créateurs de contenu à utiliser la plateforme (en crise depuis un certain temps), Snap a également annoncé un fonds d’un million de dollars qui sera réparti entre ceux qui publient les Snaps les plus populaires :

« Comme nos autres plates-formes au sein de Snapchat, Spotlight sera défini par notre communauté: comment ils l’utilisent, ce qu’ils créent et les histoires qu’ils racontent. Nous espérons que Spotlight abaissera la barrière à la création de contenu. Vous n’avez pas besoin d’avoir un compte public, juste un bon Snap, pour être présenté.

Afin de célébrer et de récompenser la créativité de la communauté Snapchat, Snap distribuera plus d’un million de dollars US chaque jour aux Snapchatters qui créent les meilleurs Snap sur Spotlight, au moins jusqu’à la fin de l’année. Pour y participer, les Snapchatters doivent être âgés de 16 ans ou plus et, le cas échéant, obtenir l’autorisation de leurs parents pour entrer dans une compétition rémunérée. Pour plus de détails, consultez les conditions. »

Snap indique que le nouveau flux Spotlight apprendra de vos goûts au fil du temps, en fonction de ce que vous préférez et du temps que vous passez à regarder différents types de contenu.

Spotlight est désormais disponible aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni, en Irlande, en Norvège, en Suède, au Danemark, en Allemagne et en France. D’autres pays suivront bientôt.

L’application Snapchat est disponible gratuitement sur l’App Store.