Après l’iPhone 12 mini, l’iPhone 12 et le 12 Pro, iFixit n’a également pas manqué de s’occuper du démontage du nouvel iPhone 12 Pro Max.

Par rapport aux autres modèles, l’intérieur de l’iPhone 12 Pro Max présente plusieurs différences telles que le grand module de caméra sur le dessus. Il s’agit du plus grand appareil photo qu’Apple ait jamais utilisé sur un smartphone.

Lors de l’ouverture du 12 Pro‌ Max, la première différence majeure par rapport au 12 Pro‌ est la présence d’une batterie en forme de L, qu’Apple a utilisée pour la première fois sur le 11 Pro Max. La batterie du 12 Pro est plutôt rectangulaire, une forme utilisée par Apple probablement pour compenser l’augmentation des coûts due à la technologie 5G.

La batterie du 12 Pro‌ Max est la plus grande de la série ‌iPhone 12‌, jusqu’à fournir 14,13 Wh par rapport aux 10,78 Wh utilisés sur les ‌iPhone 12‌ et ‌12 Pro‌. En revanche, elle est toujours plus petite que la batterie de 15,04 Wh utilisée sur ‌iPhone 11 Pro Max‌.

iFixit a été très surpris par le module caméra, qui est beaucoup plus grand que celui de l’iPhone 12 en raison des nouveaux capteurs intégrés par Apple :

« Désolé de vous le dire, mais la taille compte, du moins en ce qui concerne les capteurs de caméra. Pour atteindre l’amélioration de 87% des performances en basse lumière, le 12 Pro Max utilise le plus grand capteur jamais vu sur un iPhone. »

La caméra standard large (en bas à gauche dans le module de trois) dispose d’un capteur de 12 mégapixels 47% plus grand que l’iPhone 12, ce qui permet de faire entrer plus de lumière et d’avoir des photos avec un meilleur rendu.

Les quatre aimants entourant le module de caméra soulignent également la présence du tout nouveau système de stabilisation d’image, avec une technologie qui déplace le capteur des milliers de fois par seconde pour compenser le tremblement de la main.

Comme le note iFixit, la plupart des smartphones utilisent la stabilisation d’image optique (OIS) basée sur l’objectif de l’appareil photo pour atténuer les tremblements, mais Apple a préféré utiliser une approche différente pour améliorer le rendu final des photos, en particulier sur une version plus grande de son objectif f/1.6.

iFixit a ensuite mis en évidence le design plus compact de la carte mère par rapport à l’iPhone 12, ainsi que le lecteur de carte SIM qui peut être facilement réparé. À l’intérieur du 12 Pro Max, il y a aussi des joints en caoutchouc (au lieu d’autocollants) pour sécuriser les haut-parleurs, « ce qui facilite le retrait et le remplacement par rapport aux années précédentes ».

Comme pour les autres iPhone 12, le 12 Pro Max atteint également un score de réparabilité de 6 sur 10. Apple continue d’utiliser des vis propriétaires qui ne facilitent pas les réparations, et l’augmentation de la résistance à l’eau rend également plus difficile la réalisation de ces opérations. La vitre arrière soulève également quelques inquiétudes en termes de résistance aux chutes, laquelle ne bénéficie pas de traitement Céramic Shied.