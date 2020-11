Le Black Friday d’Apple a commencé aux États-Unis, une semaine durant laquelle les clients vont pouvoir repartir avec des cartes cadeaux allant jusqu’à 150$.

Dans le détail, il y a des cartes cadeaux de 25$, 50$, 100$ et 150$. Chacune d’elle seront bien évidemment soumises à certains achats, dont les prix sont plus ou moins élevés. En revanche, le Black Frofay d’Apple n’inclut pas les derniers produits lancés par l’entreprise. Donc il n’est pas question d’en profiter pour l’achat d’un iPhone 12/Pro ou d’un des derniers Mac M1.

Voici à quelle carte cadeau le client a droit en fonction de son achat :

25 $ pour l’achat d’AirPods ou d’AirPods Pro ou une Apple Watch Series 3

50 $ pour un produit Beats ou une Apple TV ou un iPad mini ou iPhone SE ou un iPhone 11 ou un iPhone XR ou un MacBook Air ou un MacBook Pro 13′

100 $ pour un HomePod ou un iPad Pro

150 $ pour un iMac ou un MacBook Pro 16′

Le Black Friday commencera le vendredi 27 novembre aux États-Unis pour se terminer le 30 novembre, le jour du Cyber Monday. Pour l’heure, on ne saurait dire quelles offres Apple a prévu dans les autres pays. Et reste également à voir si la France, dont le Black Friday a été décalé d’une semaine (le 4 décembre), aura droit à ses offres ou à une carte cadeau valable uniquement sur l’App Store, et non sur l’Apple Store.