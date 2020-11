Un jour peut-être, Apple sortira un iPhone pliable dont on entend parler depuis des années. Le temps nous le dira. En revanche, les AirPods 3 vont certainement arrivés très prochainement, selon plusieurs fuites et rumeurs.

iPhone pliable

Avec les infos déjà disponibles, les concepteurs imaginent ce à quoi nous pouvons nous attendre. Par exemple, l’iPhone pliable est un appareil qui pourrait être lancés entre 2022 ou 2023. Apple aurait même déjà commencé ses tests avec des prototypes d’écrans fléxibles, à l’image des Galaxy Z Flip et Galaxy Z Fold2. En réalité, on ne sait pas encore exactement vers quel type type d’écran Apple pourrait se tourner. Cela n’a pas empêché @iDropNews de mettre en image un iPhone pliable verticalement, comme le Z Flip de Samsung.

Le design général n’est évidement pas sans rappeler celui des derniers iPhone 12 Pro/Max, à la différence que l’appareil est capable se se plier en deux. On peut également voir un second écran à l’extérieur avec un minimum d’informations (l’heure, la météo…). Il permet aussi de savoir qui appelle sans même avoir besoin de déplier l’iPhone.

L’idée d’un iPhone pliable n’est pas sans nous déplaire, si et seulement si, Apple parvient à éviter la trace au niveau de la pliure. Sur les modèles de Samsung, il y a malheureusement cette affreuse trace, et c’est vraiment dommage pour un appareil comme le Z Fold 2 à plus de 2000 €.

L’avantage est d’avoir un grand iPhone une fois déplié, que l’on peut facilement ranger dans poche une fois plié. Là est tout l’intérêt !

AirPods 3

Pour la troisième génération d’AirPods, c’est un peu plus concret. En effet, il y a des fuites ces dernières semaines qui ne laissent plus de place aux doutes. Raison pour laquelle @AppleDsign a sorti ce nouveau concept basé sur les rumeurs les plus récentes.

Les AirPods 3 pourraient profiter du même design que les actuels AirPods Pro. Les écouteurs eux-mêmes seraient quasiment identiques à la version Pro. La tige serait quant à elle plus courte et le boîtier de charge reprendrait aussi la forme des AirPods Pro. Si tout semble être presque similaire, c’ces AirPods 3 pourraient, selon les rumeurs, ne pas avoir droit à la réduction de bruit active. Peut-être qu’il y aura d’autres changements, qui permettront à Apple de les proposer à un prix inférieur aux AirPods (279 €), et peut-être même de les proposer à 179 € et 229 € (avec boîtier charge sans fil) comme pour les actuels AirPods 2.

Pour l’heure, il ne s’agit que de rumeurs, attendons de voir si Apple les lancera officiellement en 2021, comme cela a été suggéré.