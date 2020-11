iFixit a sorti de nouveaux fonds d’écran X-Ray des nouveaux iPhone 12 mini et 12 Pro Max que vous pouvez désormais télécharger.

iFixit s’est associé à Creative Electron pour rendre ces fonds d’écran si nets qu’ils montrent même les composants MagSafe. De plus, iFixit a partagé des images des composants internes des deux appareils.

Les images sont vraiment intéressantes, car elles soulignent la différence substantielle entre la taille de la batterie des iPhone plus grands et plus petits, ainsi que l’espace occupé par le système MagSafe sur le mini par rapport au Pro Max.

Vous pouvez télécharger les images à la fois celles aux rayons X et celles avec les composants internes des deux iPhone 12, que vous pouvez appliquer comme fond d’écran.

