Quand Apple commencera à déployer iOS 15 l’année prochaine, The Verifier croit savoir que l’iPhone 6S/Plus et le premier iPhone SE n’y auront pas droit.

Même si ces trois iPhone sont encore dans le coup, ils accusent tout de même de leur âge. On ne peut évidemment pas parler d’obsolescence programmée, dans la mesure où Apple aura maintenu les mises à jour durant plus de 5 ans pour ces trois modèles. On ne peut pas dire que les autres fabricants de smartphones maintiennent leurs appareils à jour aussi longtemps. Et d’ici la version finale d’iOS 15 en septembre 2021, Apple va continuer à sortir de nouvelles mises à niveau d’iOS 14.

Bien que l’iPhone 6S/Plus et le iPhone SE de première génération ne seront apparement pas compatibles avec iOS 15, il n’en reste pas moins que vous pourrez toujours les utiliser.

Apple pourra néanmoins sortir, si nécessaire, des mises à jour de sécurité pour ces modèles d’iPhone.