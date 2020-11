Une nouvelle et délicieuse aventure est arrivée sur l’App Store, une histoire d’amour au nom du lien avec la famille : The First Tree.

The First Tree est un jeu d’exploration à la troisième personne centré autour de deux histoires parallèles : un renard à la recherche de sa famille disparue et les retrouvailles d’un fils avec son père en Alaska. Vous incarnerez le renard dans un voyage émouvant et fascinant vers la source de la vie, qui pourrait également révéler le sens de la mort. En chemin, vous rencontrerez des artefacts et des récits de la vie du fils, liés le long du chemin qui mène le renard au premier arbre. Une histoire inoubliable et passionnante qui, nous en sommes sûrs, ne manquera pas d’être appréciée par tous les joueurs qui aiment les grandes aventures pleines d’énigmes et de mystère. L’histoire sera accompagnée de graphismes vraiment époustouflants et d’une bande sonore qui porte la signature de Message to Bears, Lowercase Noises et Josh Kramer.

Le jeu nécessite iOS 10 ou version ultérieure et est compatible avec l’iPhone, l’iPad et l’iPod touch.

The First Tree – 5,49 €