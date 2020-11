Selon Variety, l’actrice Awkwafina (The Farewell) a rejoint le casting de Swan Song, un film annoncé en février de cette année exclusivement pour le service Apple TV+.

Awkwafina jouera un personnage nommé Kate, qui est décrit comme « l’amie proche » de Milo, star du film joué par Mahershala Ali (Moonlight). Naomie Harris (No Time to Die), qui jouera également Poppy, l’épouse et âme sœur de Milo, est également à l’affiche du casting, tandis que le projet est dirigé par le lauréat d’un Oscar Benjamin Cleary (Stutterer).

Swan Song est décrit comme un drame romantique se déroulant dans un avenir proche, où il explore comment quelqu’un, même de loin, peut rendre la vie plus heureuse pour les personnes qu’il aime.

La production du film a commencé au printemps mais Apple n’a pas encore annoncé de date de sortie sur Apple TV+. Cependant, la société a confirmé que le film serait également disponible dans les cinémas.