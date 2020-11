Corel a confirmé que la société travaillait sur une nouvelle version de Parallels qui sera compatible avec les Mac dotés du processeur M1 Apple Silicon.

Dans les notes de publication de la dernière version de Parallels Desktop qui ajoute la compatibilité à macOS Big Sur, Corel indique que la prochaine mise à jour permettra d’exécuter des machines virtuelles même sur des Mac M1.

Lorsque le nouveau processeur a été annoncé pour la première fois lors de la WWDC 2020, Apple a montré un prototype de Parallels Desktop pour Mac exécutant une machine virtuelle Linux entièrement fonctionnelle sur Apple Silicon. Depuis lors, Corel travaille à la sortie d’une version finale et stable de cette version, qui devrait être disponible dans les semaines à venir.

De plus, la nouvelle version 16.1.1 de Parallels Desktop pour Mac prend désormais entièrement en charge macOS Big Sur en tant qu’hôte et invité du système d’exploitation virtualisé. Parallels Desktop 16 pour Mac ajoute aussi la prise en charge de 3D Metal sur macOS Big Sur, DirectX plus rapide et d’autres améliorations de performances.