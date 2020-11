Apple a fait don de 2 500 iPad et Mac à tous les Boys & Girls Clubs des États-Unis dans le cadre de son initiative d’éducation communautaire. La société dit que les appareils viseront à les aider avec des leçons de programmation et plus encore.

La société de Cupertino affirme qu’elle ne fait pas que donner du matériel, mais qu’elle aide les clubs à en tirer le meilleur parti :

« Le matériel se présente sous la forme d’iPad et d’ordinateurs Mac et fait partie d’un don plus important qu’Apple fait aux Boys & Girls Clubs du pays par le biais de son initiative d’éducation communautaire pour soutenir la créativité, la programmation et une future carrière dans domaine de la programmation au niveau professionnel.

Apple fait don d’un total de 2500 appareils à des clubs en Alabama, Arizona, Californie, Connecticut, Géorgie, Idaho, Illinois, Louisiane, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New York, Ohio, Oregon, Pennsylvanie, Tennessee, Texas, Washington, DC, Wisconsin et le club d’Atlantic City dans le New Jersey.

Apple travaillera avec ces clubs pour les aider à explorer le plein potentiel de leurs nouveaux appareils et à commencer à intégrer la programmation Apple et la programmation créative dans leurs programmes. »

Apple raconte ensuite ce qui se passe à Atlantic City, où un petit groupe d’éducateurs s’efforce de réinventer les programmes parascolaires traditionnels afin que les élèves de cette communauté aient les outils dont ils ont besoin pour réaliser leurs rêves.

Cette « transformation » a conduit à la création d’une série de nouveaux laboratoires technologiques créés par le Boys & Girls Club d’Atlantic City, équipés d’iPad et Mac fournis par Apple. À la tête de cette nouvelle initiative, il y a Stephanie Koch et Mia Williams, cette dernière est en charge de la gestion à la fois du STEAM Lab pour les enfants jusqu’à 12 ans et du Design Lab pour les 13 à 18 ans.

Williams a créé des programmes d’études STEAM et Design Labs et a incorporé des programmes Apple, notamment pour que tout le monde puisse créer, coder et développer dans Swift. Les plus jeunes étudiants du programme STEAM Lab apprendront les bases de la programmation et commenceront à programmer leurs propres robots.

Toutes les informations sur cette initiative sur le site d’Apple.