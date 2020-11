La nouvelle année d’Apple TV+ commencera par Losing Alice, un nouveau thriller psychologique qui promet d’être une très bonne série.

Apple a révélé la date de sortie prévue de Losing Alice, comprenant un total de huit épisodes. La firme publiera simultanément les trois premiers épisodes le 22 janvier 2021, puis continuera avec les épisodes suivants sur une base hebdomadaire. La série écrite et réalisée par Sigal Avin racontera l’histoire de la protagoniste et réalisatrice Alice, obsédée par la jeune scénariste Sophie. La série nécessitera de nombreux flashbacks et flashforwards pour raconter une histoire qui verra la protagoniste mettre à rude épreuve son intégrité morale. Le casting comprendra Ayelet Zurer, Lihi Kornowski, Gal Toren, Yossi Marshak, Shai Avivi et Chelli Goldenberg.

Après Téhéran, voici une autre série Apple originale d’origine israélienne, une raison de plus pour donner une chance à ce nouveau contenu Apple. Comme toujours, nous vous rappelons qu’Apple TV+ n’est disponible que via un abonnement mensuel au prix de 4,99 euros ou dans le nouveau bundle Apple One.