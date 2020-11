Face à la situation sanitaire plus que compliquée, reconfinement oblige, le Black Friday initialement prévu le 27 novembre a été repoussé au 4 décembre.

Ce n’est pas sans pressions politiques que cette nouvelle date est tombée. En effet, le gouvernement Macron a annoncé en début de mois une possible sortie du reconfinement le 1er décembre. En maintenant cette date, les commerçants seraient passés à côté des premiers jours où les promotions et les ventes sont les plus imprimantes, et ce sans pouvoir vendre leurs produits, contrairement aux immenses commerçant opérant sur Internet comme Amazon. Frédéric Duval, directeur d’Amazon France, a d’ailleurs annoncé sur TF1 que le Black Friday débuterait le 4 décembre, à la demande du ministère de l’Économie.

Amazon était en effet très souvent cité par les plus petits commerçants, comme les libraires, qui se plaignaient de ne pas pouvoir vendre par exemple leurs livres, puisqu’ils ne font pas partie des achats de première nécessité, contrairement à Amazon. Le même constat a été fait pour la grande distribution qui reste ouverte, mettant en péril les plus petits.

Au final, le fait de repousser le Black Friday au 4 décembre est certainement vu comme une bonne nouvelle par un grand nombre de petits commerçants qui pourront peut-être sortir un peu la tête de l’eau en ces temps difficiles.