Beats a lancé une nouvelle campagne pour promouvoir les nouveaux écouteurs abordables Beats Flex sortis il y a quelques semaines.

La campagne contre les inégalités comprend plusieurs vidéos dont les protagonistes sont de jeunes noirs. Il s’agit notamment de la joueuse de tennis Naomi Osaka, de l’auteur-compositeur-interprèteet activiste Cordae, deux fois nominée aux Grammy Awards, et du rappeur Flo Milli.

« Pour promouvoir ses écouteurs sans fil Beats Flex récemment lancés, Beats by Dr. Dre présente sa nouvelle campagne FLEX THAT, composée d’une série d’histoires, chacune mettant en vedette un talent influent de la génération Z Black qui continue de prendre position contre les inégalités raciales car elle inspire les jeunes du monde entier à défier hardiment les normes, à repousser les limites et à célébrer leur identité. »

La vidéo faisant la promotion de Naomi Osaka et celle mettant en vedette Cordae sont basées sur la chanson « Parables » créée par Cordae lui-même, tandis que la troisième vidéo avec Flo Milli présente la chanson « May I » interprétée par le même rappeur.

Les Beats Flex sont des écouteurs intra-auriculaires Bluetooth 5, et intègrent la puce Apple W1 pour une compatibilité maximale avec les produits Apple et un port USB-C pour le chargement. Ils sont disponibles en noir et jaune sur Amazon au prix de 49,95 €.