NVIDIA a publié son service de jeu en streaming GeForce NOW également dans une version compatible avec Safari sur iOS et iPadOS.

GeForce NOW apportera des tonnes de jeux sur iOS, y compris une version optimisée de Fortnite qui pourra être exécutée via Safari.

La nouvelle intégration avec le navigateur Safari sur iOS est disponible en version bêta et NVIDIA indique que de nombreux jeux de la bibliothèque GeForce NOW peuvent déjà être joués sur des appareils iOS. L’utilisation du service de jeu en nuage sur un appareil iOS nécessite une manette de jeu, tandis que les jeux avec clavier et souris ne sont pas disponibles. NVIDIA a publié une liste de gamepads recommandés.

Comme mentionné précédemment, NVIDIA travaille également aux côtés d’Epic Games sur une version tactile de Fortnite qui fonctionnera sur les appareils iOS via Safari. Le jeu sera disponible dans les prochaines semaines.

Le streaming de jeu sur Safari est disponible jusqu’à 1080p et 60 images par seconde, mais attendez-vous à des latences mineurs car cela est géré côté serveur par NVIDIA. Plus de 750 jeux PC sont pris en charge et NVIDIA ajoute régulièrement de nouveaux titres.

GeForce NOW sur iPhone ou iPad est accessible via Safari en visitant le site Web GeForce NOW. Le service est proposé au prix de 5,49 € par mois ou 27,45 € tous les six mois.

Le chemin des WebApps pourrait également être suivi par Google et Microsoft pour leurs services respectifs Stadia et xCloud, car Apple a assoupli les limitations pour ceux qui souhaitent apporter ces services sur l’App Store.