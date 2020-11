Le développeur de Halide, Sebastiaan de With, a publié un examen approfondi de l’appareil photo de l’iPhone 12 Pro Max qui, selon lui, apporte des améliorations photographiques « époustouflantes ».

Dans son évaluation, Sebastiaan a analysé les nouvelles fonctionnalités de l’appareil photo de l’iPhone 12 Pro Max, qui cette année diffère du modèle plus petit par certains détails importants. Le modèle phare d’Apple adopte en effet un capteur environ 47% plus grand que la génération précédente et vous permet de capturer plus de lumière pour réduire le bruit et augmenter la netteté. Dans des conditions de faible luminosité, le plus grand capteur du 12 Pro Max permet de capter plus de détails.

Lors de la prise de vue au format RAW, qui ne dispose d’aucune réduction du bruit, de With dit que l’appareil montre « un grand saut dans la qualité d’image ». Ci-dessous, une comparaison entre les deux modèles Pro : la première photo est celle de l’iPhone 12 Pro Max en mode nuit. La deuxième photo provient de l’iPhone 12 Pro en mode RAW, tandis que la dernière photo provient du 12 Pro Max en mode RAW.

Le Pro Max dispose également d’une nouvelle stabilisation optique de l’image qui agit sur le capteur plutôt que sur l’objectif pour maintenir le cadre stable. Grâce à cette nouveauté, l’appareil brille lors de la prise de vue en basse lumière ou au format RAW.

L’article complet de Sebastiaan de With entre plus en détail et propose une série de plans de comparaison, mais le résumé est que les résultats obtenus sont vraiment « hallucinants ».