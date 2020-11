CodeWeavers a annoncé que la nouvelle version de CrossOver vous permet également d’exécuter des logiciels Windows sur les Mac M1 Apple Silicon.

CrossOver est une plateforme basée sur le projet open source Wine qui permet d’exécuter l’environnement Windows sur macOS et Linux. Fondamentalement, il offre aux utilisateurs la possibilité d’installer et d’exécuter des logiciels Windows sur d’autres systèmes d’exploitation sans avoir à installer une version complète de Windows comme on peut le faire sur une machine virtuelle.

Alors qu’Apple et Microsoft ont confirmé que les nouveaux Mac basés sur ARM ne prennent plus en charge Windows (du moins pour le moment), les développeurs de CodeWeavers ont pu exécuter CrossOver 20 sur des Mac dotés de puces M1. La dernière version de CrossOver émule les binaires Windows Intel sur macOS via la technologie Rosetta 2, qui à son tour émule les binaires x86 sur le nouveau matériel ARM de Mac. CrossOver est capable d’exécuter des tonnes d’applications et de jeux, même certains poids lourds.

CrossOver 20 ne fonctionne que sur macOS Big Sur 11.1, actuellement disponible en version bêta. Plus d’informations ici.