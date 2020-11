DisplayMate a soumis l’écran Super Retina XDR de l’iPhone 12 Pro Max à ses habituelles tests détaillés. Et comme il fallait s’y attendre : Apple a une fois de plus remporté « la plus haute performance d’affichage de DisplayMate de A+ » et le « prix du meilleur écran pour smartphone ». De plus, le 12 Pro Max a égalé 11 records de performances d’affichage pour smartphone, dont 9 ont été établis par le 11 Pro en 2019.

L’examen approfondi de l’écran de l’iPhone 12 Pro Max a permis à DisplayMate de lui attribuer la note A+. Il s’agit de la note la plus élevée de tous les temps jamais donnée par la société.

DisplayMate a même indiqué que le 12 Pro Max avait franchi une étape importante pour le nombre de nouveaux records battus ou égalés du 11 Pro :

Précision absolue des couleurs Précision de contraste d’image et précision d’échelle d’intensité Plus petit changement dans la précision des couleurs et l’échelle d’intensité avec le contenu d’image APL Plus petit changement de contraste d’image et d’échelle d’intensité avec le contenu de l’image AP Plus petit changement de luminance de crête avec le contenu de l’image Niveau d’image moyen APL Luminosité plein écran la plus élevée pour les smartphones OLED Taux de contraste plein écran le plus élevé en lumière ambiante Rapport de contraste le plus élevé Réflectance d’écran la plus basse Plus petite variation de luminosité avec angle de vision Résolution d’écran visible la plus élevée 2,8K

DisplayMate nous apprend également que le 12 Pro Max a atteint la luminosité plein écran record pour les smartphones OLED de 825 nits (et de 820 nits sur l’écran d’accueil, ce qui est excellent).

Concrètement, le 12 Pro Max semble être doté du meilleur écran jamais conçu pour un smartphone, à en croire les conclusions de DisplayMate.