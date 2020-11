Apple a sorti la bande-annonce de la nouvelle série pour enfants « Stillwater », basée sur les livres Scholastic, et prévue sur Apple TV+ le 4 décembre.

« Stillwater » est basé sur la série de livres « Zen Shorts » écrite par Jon J Muth et publiée par Scholastic, et est produite par Scholastic Entertainment et Gaumont. La série tourne autour de trois enfants assistés dans des circonstances difficiles par les conseils du panda Stillwater.

Tout au long de la série, le panda Stillwater « fournira aux enfants une compréhension plus profonde de leurs sentiments ainsi que divers outils de sensibilisation qui les aideront à faire face à leurs défis quotidiens. » Le panda apportera également « du plaisir et de l’aventure aux trois enfants, leur ouvrant les yeux sur les merveilles silencieuses du monde qui les entoure et les guidant vers leur place sur cette terre ».

Découvrez les premières de cette nouvelles série dans la bande-annonce ci-dessous :