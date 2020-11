Google a mis à jour le navigateur Chrome en ajoutant la compatibilité pour macOS Big Sur et en introduisant également une nouvelle icône.

La nouvelle icône Chrome correspond au design macOS Big Sur, avec un fond blanc en arrière-plan. Dans la version précédente, l’icône n’avait pas de fond blanc et il n’y avait que le logo Chrome standard.

En plus de ce changement esthétique, la version 87 de Chrome améliore les performances en réduisant l’utilisation du processeur grâce à une meilleure gestion des onglets ouverts et corrige certains bugs.

Par exemple, les onglets d’arrière-plan ne réveillent plus le processeur aussi souvent, ce qui préserve la durée de vie de la batterie. Chrome utilise désormais jusqu’à 5 fois moins de processeur, permettant d’améliorer l’autonomie jusqu’à 1,25 heure supplémentaire.

Google déclare également que Chrome démarre « jusqu’à 25% plus vite et charge les pages jusqu’à 7% plus rapidement ». Il existe également de nouvelles actions Chrome qui vous permettent d’effectuer des tâches telles que la suppression de l’historique du navigateur de la barre d’adresse (tapez simplement quelque chose comme « supprimer mon historique ») et il existe une nouvelle fonctionnalité de recherche par onglet que vous avez ouvert.

À l’avenir, Google prévoit d’ajouter de nouveaux types d’onglets qui vous aideront à revenir au contenu récemment visité et associé.

La nouvelle version de Chrome pour macOS est disponible à cette adresse.