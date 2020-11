Apple a récemment mis à jour la description officielle du chargeur MagSafe Duo pour faire savoir que cet accessoire n’atteint pas la pleine puissance de 15W comme le chargeur MagSafe simple.

Comme l’a repéré Mark Gurman de Bloomberg, Apple a mis à jour la page officielle du chargeur MagSafe Duo pour détailler la puissance réelle de l’appareil.

Avec l’adaptateur USB-C de 20W, le MagSafe Duo ne peut atteindre que la charge maximale est de 11 W. Il faut passer sur un adaptateur de 27W pour que la charge maximale soit de 14 W.

En aucun cas le MagSafe Duo ne peut donc atteindre la puissance de 15W, que les iPhone 12, 12 Pro et 12 Pro Max sont capables. Pour rappel, la puissance maximale de l’iPhone 12 mini est de 12W.

Le système ‌MagSafe‌ d’Apple ajuste en permanence la charge fournie à l’iPhone connecté en fonction de la chaleur et d’autres facteurs, de sorte que même le chargeur MagSafe simple ne fournit souvent pas une puissance constante de 15W. Mais le fait que le modèle ‌MagSafe‌ Duo n’offre pas une puissance maximale de 15W pourrait freiner l’achat des clients. Et cela pourrait encore plus vrai quand on sait que ce chargeur sera venu 149 €. Son lancement officiel ne devrait plus tarder.