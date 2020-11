RTRO Camera, l’application de prise de vue populaire de Moment, est mise à jour avec de nombreuses nouveautés dont le mode Instant Film.

La nouvelle version 1.6 apporte le mode Instant Film, pour créer des clichés de plus en plus uniques. Grâce à cette application, vous pouvez revivre l’expérience fantastique d’un appareil photo instantané pour créer des souvenirs suggestifs à partager avec des amis ou sur les réseaux sociaux. Les nouveaux filtres TimeZero et Packfilm ont été créés en collaboration avec le réalisateur Casey Warren, pour garantir un résultat final tout simplement parfait. Instant Film applique des effets analogiques toujours légèrement différents les uns des autres, simulant parfaitement le résultat qui peut être obtenu avec un vrai appareil photo argentique.

Nous vous rappelons que l’application peut être téléchargée gratuitement depuis l’App Store mais pour profiter de toutes les fonctionnalités, il sera nécessaire de passer par les achats intégrés dans l’application.

RTRO Camera est disponible sur l’App Store.