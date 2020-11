Au Royaume-Uni, des voleurs se sont emparés d’une remorque remplie de produits Apple d’une valeur totale de 5,5 millions d’euros.

Le vol a eu lieu le 10 novembre, à l’échangeur en direction sud au large d’une autoroute dans le Northamptonshire. Le chauffeur et un garde de sécurité ont été attaqués et ligotés avant que les voleurs ne s’échappent avec le camion et tout le butin.

À l’intérieur du camion se trouvaient de nombreux produits Apple, pour une valeur totale de 5,5 millions d’euros. Les voleurs ont déplacé le butin vers un autre camion garé à Crick, puis sont arrivés à Lutterworth et ont déchargé toutes les marchandises dans un troisième camion.

Les enquêteurs n’ont pas encore trouvé les voleurs, mais ils demandent aux habitants des zones touchées si quelqu’un a commencé à proposer des iPhone et d’autres produits Apple à des prix inférieurs à leur valeur.