La société de logiciels MacPaw, connue pour des applications telles que CleanMy Mac et Setapp, vient de publier ClearVPN dans le but de simplifier l’expérience VPN sur macOS et iOS.

« Depuis 12 ans, nous développons des logiciels innovants avec une conception et une facilité d’utilisation exceptionnelles pour faciliter la vie des utilisateurs de macOS et iOS », a déclaré Oleksandr Kosovan, PDG et fondateur de MacPaw. « Les VPN sont devenus une nécessité car ils nous donnent la certitude que nos données sont en sécurité. Avec l’augmentation de la demande mondiale de logiciels de ce type pendant le verrouillage, nous sommes ravis de fournir notre expertise et de fournir une solution facile à utiliser pour une navigation Web plus sûre pour tous. »

Ce qui rend ClearVPN unique par rapport aux autres logiciels de ce type est sa technologie DynamicFlow, qui analyse automatiquement l’état actuel du réseau et vous connecte au serveur inactif le plus rapide pour permettre une connexion sécurisée en fonction de ce que vous avez l’intention de faire lors de son utilisation. Avec Dynamic Flow, les utilisateurs peuvent se concentrer sur leurs interactions en ligne et n’ont pas à se soucier des détails techniques, tels que la sélection du serveur.

ClearVPN utilise cette technologie pour faciliter des choses comme contourner le blocage géographique, accéder aux sites de médias sociaux bloqués dans votre pays et accéder aux services de streaming dans d’autres régions. Pour supprimer les vulnérabilités de sécurité et atteindre une connectivité à haut débit, ClearVPN utilise son propre protocole, en plus d’IPSec IKEV2 et d’OpenVPN.

ClearVPN propose un modèle freemium et deux plans tarifaires :

Un plan gratuit vous donne accès à un nombre limité de raccourcis pour utiliser un VPN de base, en fonction du pays. Le plan gratuit n’expire pas et est disponible pour tous les utilisateurs.

Le plan Premium déverrouille tous les raccourcis qui permettent aux utilisateurs d’accéder à n’importe quel service de streaming, de se connecter à des serveurs dans des pays spécifiques, de se protéger des attaques DDoS lors de la navigation, et plus encore. L’abonnement Premium couvre jusqu’à 6 appareils sur n’importe quelle plate-forme ClearVPN (iOS, Android, Windows ou macOS). Il est disponible au prix de 14,49 € par mois ou 102,99 € par an.

ClearVPN pour macOS et iOS peut être téléchargé à partir de ce lien.