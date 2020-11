Les utilisateurs reçoivent les premiers Mac équipés de puces M1 Apple Silicon et les premiers benchmarks et tests commencent à arriver sur le net. Un utilisateur du forum Macrumors a partagé les résultats concernant le SSD de son nouveau MacBook Air M1 avec 256 Go de stockage.

Le benchmark est très intéressant et confirme que le SSD « nouveau MacBook Air » avec la puce M1 est environ deux fois plus rapide que le modèle précédent, avec 2190 Mo/s en écriture et 2675 Mo/s en lecture. Le MacBook Air‌ alimenté par Intel 2019/2020 a été critiqué pour avoir un SSD plus lent que le modèle 2018. Les vitesses du SSD de la génération précédente ‌n’étaient que de 1319 Mo/s en lecture et 1007 Mo/s en écriture.

Apple a annoncé cette augmentation des performances dès le lancement de la nouvelle machine et a attribué la vitesse accrue principalement au contrôleur de stockage de la puce M1.

Si vous voulez acquérir l'un des nouveaux Mac M1, vous en trouverez à la Fnac et chez Amazon :

